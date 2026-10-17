Катаракта — небезпечна патологія ока

Катаракта — це небезпечна хвороба ока, при якій каламутніє зіниця, внаслідок чого зір поступово погіршується, навіть до повної його втрати. Ця патологія найчастіше загрожує літнім людям, вона є прогресуючою, та може розвинутися як на одному, так і на обох очах.

Катаракта очей виникає, коли кришталик втрачає прозорість і гірше пропускає світло до сітківки. Зображення стає каламутним, ніби дивишся крізь запотіле скло. Хвороба розвивається поступово, найчастіше після 40-45 років, і без лікування може призвести до повної втрати зору.

Добра новина в тому, що катаракту лікують. Заміна кришталика належить до найпоширеніших і найбільш вивчених операцій в офтальмології та зазвичай триває 5-10 хвилин. Що раніше ви помітите перші ознаки катаракти, то простішим буде лікування і то вищий шанс повернути зір майже повністю.

Катаракта трапляється в будь-якому віці, але у більшості людей її поява пов’язана зі старінням організму: з кожним десятиліттям після 40-45 років ризик зростає. Тому знати, що таке катаракта і як вона проявляється, корисно і самим пацієнтам, і їх рідним.

Що таке катаракта і чим вона небезпечна?

Кришталик це прозора лінза завбільшки близько 1 сантиметра, яка розташована всередині ока за зіницею. Вона фокусує світло на сітківці, тому ми бачимо предмети чітко. У здоровому оці кришталик абсолютно прозорий.

Якщо пояснити зовсім просто, що таке катаракта, то це помутніння кришталика. Білки, з яких він складається, з часом руйнуються і злипаються, і в лінзі з’являються непрозорі ділянки. Світло розсіюється всередині ока, а картинка втрачає чіткість. Інколи кажуть, що при катаракті «каламутніє зіниця», але насправді каламутніє кришталик, а зіниця біліє лише на пізній стадії, коли помутніння видно крізь неї.

У запиті «катаракта що це» люди зазвичай шукають коротку відповідь, і вона така: це хвороба кришталика. Сітківка та зоровий нерв при ній спершу здорові, тому після заміни кришталика зір можна відновити. Катаракта ока може розвинутися на одному оці або відразу на обох. Хвороба не заразна й не передається від людини до людини.

Чим небезпечна катаракта? Ось основні наслідки:

поступова втрата зору аж до сліпоти: катаракта залишається однією з головних причин сліпоти у світі;

труднощі з читанням, письмом, водінням і впізнаванням облич;

ризик падінь і травм, особливо у літніх людей, які погано розрізняють сходинки та бордюри;

ускладнення запущеної стадії: підвищення внутрішньоочного тиску і вторинна глаукома

Зір при катаракті можна повернути. Після заміни каламутного кришталика на штучну лінзу більшість пацієнтів знову бачать чітко. Що менш запущена хвороба, то простіша операція.

Як виглядає катаракта?

Як виглядає катаракта зовні? На початку нічого помітного немає: зіниця чорна, як і раніше. Помутніння бачить лише лікар під час огляду на щілинній лампі. З часом за зіницею з’являється сіруватий, а потім молочно-білий відтінок.

Набагато цікавіше для пацієнта, як виглядає катаракта зсередини. Уявіть, що ви дивитеся крізь поліетиленову плівку або запітніле вікно. Контури розмиті, а яскраве світло лише підсилює розпливчастість.

У повсякденному житті це проявляється так:

світлий текст на світлому тлі та сірі предмети на сірому зливаються;

уночі фари зустрічних авто сліплять, а навколо вуличних ліхтарів видно кола;

сходинки, бордюри й пороги важко помітити в сутінках;

червоний і синій кольори тьмяніють, а білий здається жовтим;

знайомі обличчя впізнаються лише зблизька.

На пізній стадії людина розрізняє тільки світло й тінь, а перед очима стоїть суцільна біла запона. Оскільки помутніння росте поступово, багато хто не помічає, як погіршився зір, і звикає бачити гірше.

Біла зіниця у дитини або дорослого завжди привід негайно показатися офтальмологу. Таке явище буває не лише при катаракті, а й при інших серйозних хворобах ока.

Причини катаракти

Причини катаракти бувають природними та набутими. Головна природна причина це вік. Протягом життя кришталик не оновлюється, тому білки в ньому накопичують зміни, ущільнюються і починають каламутніти. Імовірність цього зростає з кожним десятиліттям після 40-45 років.

Катаракта причини має різні, і деякі з них прискорюють хворобу. Причини виникнення катаракти, які лікарі називають найчастіше:

цукровий діабет та інші ендокринні порушення;

хронічна гіпертонія, що пошкоджує судини ока;

перенесені очні інфекції та запалення;

травми ока і голови;

тривалий прийом гормональних препаратів, зокрема стероїдів;

надлишок ультрафіолету та радіоактивне опромінення;

сильна короткозорість і глаукома;

куріння та зловживання алкоголем;

катаракта у близьких родичів.

У дітей катаракту називають вродженою, якщо кришталик помутнів ще до народження. Причиною бувають інфекції у матері під час вагітності, спадкові хвороби та порушення внутрішньоутробного розвитку. Таку катаракту треба виявляти якомога раніше, бо в перші місяці життя мозок вчиться бачити.

Якщо у вас одразу кілька факторів ризику, хвороба зазвичай іде швидше. Навіть за слабких симптомів у такому разі краще не відкладати візит до офтальмолога.

Вікова катаракта

Вікова катаракта найпоширеніший різновид хвороби. Вона починається після 40-45 років, а після 60 помутніння виявляють у багатьох людей, хоча операція потрібна далеко не всім. Часто уражаються обидва ока, але з різною швидкістю.

Симптоми вікової катаракти нерідко сприймають за звичайне старіння. Рідні чують фразу «погано бачу, але це вік». З віком справді потрібні окуляри для читання, проте туман перед очима, двоїння і відблиски нормою не вважаються.

Звернути увагу на близьку людину варто, якщо вона:

стала рідше виходити з дому ввечері;

частіше спотикається і хапається за поручні;

кинула читати або дивитися телевізор;

скаржиться на надто яскраве світло;

впізнає людей лише за голосом.

У людей із цукровим діабетом катаракта розвивається раніше та швидше. Їм особливо важливо перевіряти зір щороку, а за рекомендацією лікаря частіше.

Ознаки катаракти

Перші роки катаракта часто нічим себе не видає. Помутніння зазвичай починається по краях кришталика, а його центр ще пропускає світло, тому людина продовжує бачити. Так може тривати від 5 до 15 років.

Коли помутніння сягає центру, з’являються помітні скарги. Ось основні ознаки катаракти:

погляд ніби крізь туман або каламутне скло;

гірший зір у сутінках і за слабкого освітлення;

підвищена чутливість до яскравого світла, відблиски й кола навколо ліхтарів і фар;

кольори блякнуть і здаються жовтуватими;

двоїння предметів, коли дивитеся одним оком;

важко читати дрібний шрифт і розрізняти обличчя;

окуляри доводиться міняти частіше, і вони швидко перестають допомагати;

зіниця біліє на пізній стадії.

Болю при катаракті, як правило, немає. Через це багато хто відкладає візит до лікаря, поки зір не почне заважати щодня. Якщо ж з’явилися біль в оці, почервоніння або сильний головний біль, звертатися до лікаря треба терміново.

Інколи на певний час «повертається» зір зблизька, і людина раптом читає без окулярів. Так буває, бо ущільнений кришталик сильніше заломлює світло. Ефект тимчасовий: зі збільшенням помутніння зір знову падає.

Ознаки катаракти легко сплутати з ознаками глаукоми, адже обидві хвороби частіше з’являються після 40-45 років. Для глаукоми характерні інші прояви:

звуження поля зору, коли бокового зору немає і лишається «трубка»;

веселкові кола навколо лампи та важкість в оці;

напад гострого болю, почервоніння й нудоти;

довге безсимптомне перебігання, через яке хворобу помічають пізно.

Обидві хвороби можуть бути одночасно, а зріла катаракта іноді сама підвищує тиск в оці. Тому відрізнити їх без огляду неможливо, діагноз ставить лише лікар після вимірювання внутрішньоочного тиску.

Як швидко розвивається катаракта?

Швидкість розвитку в усіх різна. Вікова катаракта зазвичай розвивається роками: від початку помутніння до помітного зниження зору може минути від 5 до 15 років. В інших пацієнтів зір падає за 1-2 роки, а інколи і за кілька місяців.

Загалом, як швидко розвивається катаракта, залежить від причини та типу помутніння. Прискорити процес можуть такі чинники:

цукровий діабет із поганим контролем рівня цукру;

травма ока або удар у ділянку голови;

тривале лікування стероїдами;

куріння та алкоголь;

задня субкапсулярна форма, яка розвивається швидше за інші.

Якщо зір погіршився за кілька місяців, не чекайте. Такий перебіг потребує огляду офтальмолога, адже швидке помутніння інколи сигналізує про діабет або інше захворювання.

Часті зміни окулярів також є сигналом. Коли нові окуляри перестають підходити через рік-два, а в очах з’являється «пелена», варто перевірити кришталик.

Види та стадії катаракти

Лікарі класифікують катаракту за походженням, за розташуванням помутніння та за стадіями.

За походженням катаракта буває:

вікова, найпоширеніша;

вроджена, яку виявляють у новонароджених і малих дітей;

травматична, після удару або проникної рани ока;

вторинна, як ускладнення діабету, запалення ока чи лікування стероїдами;

променева і токсична, після опромінення або отруєння.

За розташуванням помутніння розрізняють три види:

ядерна: помутніння в центрі кришталика, через яке часто виникає тимчасова короткозорість;

кортикальна: клиноподібні помутніння біля країв, через які з’являються відблиски;

задня субкапсулярна: помутніння під задньою капсулою, воно заважає читати, сильно сліпить на світлі й розвивається швидше за інші.

За стадіями хвороба проходить чотири етапи:

початкова: помутніння по краях, зір майже не змінюється;

незріла: помутніння росте, зір помітно знижується;

зріла: кришталик каламутний повністю, людина розрізняє лише світло й тіні;

перезріла: кришталик руйнується, можливі запалення та вторинна глаукома.

Старе правило «катаракту треба оперувати, коли вона дозріє» давно застаріло. Сьогодні операцію роблять, коли зір заважає жити, а не тоді, коли кришталик став білим. Зрілу катаракту видаляти складніше, а ризик ускладнень вищий.

Діагностика катаракти

Діагностика катаракти безболісна. Зазвичай вистачає одного візиту, під час якого лікар перевіряє зір і оглядає всі структури ока. Від точності обстеження залежать і діагноз, і вибір штучної лінзи, тому важливо, на якому обладнанні його проводять.

«Новий Зір» це референтний центр американської компанії Alcon, що випускає офтальмологічне обладнання, і обстеження тут проводять на сучасній апаратурі. Стандартна діагностика включає:

перевірку гостроти зору за таблицею та підбір окулярів;

огляд на щілинній лампі (біомікроскопію), під час якого лікар бачить ступінь помутніння кришталика;

вимірювання внутрішньоочного тиску, щоб виключити глаукому;

огляд очного дна з розширеною зіницею;

оптичну когерентну томографію сітківки за потреби;

біометрію: вимірювання довжини ока та кривизни рогівки для розрахунку штучної лінзи;

консультацію терапевта й аналізи перед операцією, якщо ви її плануєте.

Після обстеження лікар назве стадію катаракти й пояснить, чи можна зачекати. Рішення залежить не лише від результатів приладів, а й від того, наскільки зір заважає саме вам: водити авто, читати, працювати.

Для огляду зіницю розширюють краплями. Після цього кілька годин важко читати й неприємно дивитися на світло, тому краще прийти без авто та взяти темні окуляри.

Хірургічне лікування катаракти

Хірургічне лікування катаракти залишається єдиним способом повернути чіткий зір. Під час операції каламутний кришталик видаляють, а на його місце ставлять штучну лінзу.

Операцію проводять амбулаторно, з краплинною анестезією. Зазвичай вона триває 5-10 хвилин на одне око, і додому пацієнт іде того ж дня. За сучасних методик розріз становить близько 2-3 міліметрів і, як правило, затягується сам.

Існує два основні підходи. За ультразвукової факоемульсифікації хірург подрібнює кришталик ультразвуком. За лазерної технології FEMTO частину етапів виконує фемтосекундний лазер за схемою, яку розраховує комп’ютер.

У центрі «Новий Зір» катаракту оперують також за технологією FEMTO. Центр є клінічною базою кафедри офтальмології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, а в штаті працюють лікарі вищої категорії, кандидати медичних наук і професори.

Операція за технологією FEMTO проходить у три етапи:

лазер подрібнює кришталик і робить розрізи за схемою, заданою комп’ютером;

каламутний кришталик видаляють;

хірург встановлює штучну лінзу на місце колишнього кришталика, шви зазвичай не потрібні.

У технології є свої сильні сторони:

лазерні етапи йдуть за комп’ютерним розміченням, тому вплив людського чинника на них менший;

краплинна анестезія дає змогу пройти операцію без болю;

багато пацієнтів помічають покращення зору одразу після операції, а повне відновлення займає кілька днів;

у центрі застосовують технології контролю внутрішньоочного тиску, які знижують травматичність втручання.

Штучні лінзи бувають різні:

Монофокальна дає чіткий зір на одній відстані, частіше вдалину, і для читання потрібні окуляри.

Мультифокальні лінзи та лінзи з розширеною глибиною фокуса дають змогу обходитися без окулярів на кількох відстанях.

Торичні лінзи додатково виправляють астигматизм.

Яку лінзу ставити, вирішують разом із лікарем після біометрії.

У будь-якої операції є ризики. Можливі запалення, набряк рогівки та інші ускладнення, але вони трапляються рідко. Через місяці чи роки в частини пацієнтів каламутніє задня капсула, у якій стоїть лінза. Це називають вторинною катарактою, і її усувають лазером за кілька хвилин.

Після операції пацієнтам дають перелік необхідних ліків, а зв’язатися з черговим лікарем можна цілодобово. Краплі доведеться закапувати кілька тижнів, точну схему призначає хірург.

Як лікувати катаракту без операції?

Коротка відповідь така: вилікувати катаракту без операції не можна. Медикаментозне лікування катаракти не розчиняє помутніння й не зупиняє хворобу надовго. Краплі з вітамінами, амінокислотами й мікроелементами випускають багато виробників, але переконливих доказів того, що вони повертають прозорість кришталика, немає.

Інколи лікар призначає краплі або інші препарати, наприклад, щоб полегшити сухість ока, лікувати запалення чи знизити тиск. Це допоміжні заходи, і вони не замінюють операцію. Призначати їх має офтальмолог після огляду.

Народні методи лікування катаракти теж не мають доказової бази. Лікування катаракти народними методами пропонують у різних формах: мед, сік алое, відвари трав, цибуля, масла, промивання очей. Лікування катаракти в домашніх умовах такими засобами небезпечне: можна завдати очам хімічного опіку, занести інфекцію або викликати алергію.

Головна шкода таких методів у втраченому часі. Поки людина закопує «домашні краплі», кришталик продовжує мутніти, операція ускладнюється, а ризик вторинної глаукоми зростає.

Тому питання «як лікувати катаракту без операції» краще замінити іншим: коли найкраще робити операцію? Відповідь дає лише лікар після огляду, і чим раніше ви прийдете, тим більше буде варіантів.

Чого не можна робити при катаракті

Деякі звичні рішення тільки шкодять. При катаракті не варто:

лікувати хворобу самостійно краплями, народними засобами та промиванням очей: вони не допомагають, а час спливає;

чекати, поки катаракта «дозріє»;

закапувати гормональні краплі без призначення лікаря, адже стероїди самі можуть спричинити помутніння кришталика;

сідати за кермо в темну пору доби, якщо фари сліплять, а дорога розпливається;

тертися очима й тиснути на них, особливо після операції;

носити окуляри без захисту від ультрафіолету на яскравому сонці;

забувати про контроль цукру в крові та тиску;

пропускати огляди, вважаючи погіршення зору віковою нормою.

Після операції протягом кількох тижнів не можна піднімати важке, ходити до басейну й сауни та фарбувати очі. Точні строки назве хірург.

Орієнтуватися на рекламу крапель «від катаракти» та поради з інтернету теж не варто. Лікування має призначати офтальмолог після огляду.

Коли терміново до лікаря?

Деякі стани не терплять очікування планового прийому. Зверніться по допомогу того ж дня, якщо:

зір різко впав за кілька годин або днів;

з’явився сильний біль в оці або в чолі, око почервоніло, почалася нудота: так може проявлятися гострий напад глаукоми;

перед оком спалахують вогні, пливуть «мушки» або з’явилася темна завіса: можливе відшарування сітківки;

після травми ока чи удару по голові погіршився зір;

після операції посилилися біль і почервоніння, зір знизився або з’явилися виділення;

зіниця у дитини стала білою або малюк погано стежить за предметами;

до катаракти приєдналися головні болі й веселкові кола навколо світла.

Якщо таких ознак немає, але ви впізнали у себе симптоми катаракти, запишіться на огляд упродовж 1-2 тижнів. Відкладати візит на місяці не варто.

Профілактика катаракти

Повністю зупинити вікові зміни кришталика не можна, але сповільнити їх можна. Для профілактики катаракти допомагає таке:

носити сонцезахисні окуляри з УФ-фільтром у сонячні дні, на воді та на снігу;

перевіряти зір раз на рік після 40-45 років, а за діабету, гіпертонії та інших чинників ризику раз на пів року;

тримати під контролем цукор у крові й тиск;

кинути палити й обмежити алкоголь;

не приймати стероїди без призначення лікаря й не скасовувати їх самостійно;

захищати очі під час роботи з інструментами, зварюванням і хімікатами;

їсти більше овочів і фруктів, особливо зелених листових;

вчасно лікувати запалення очей.

Окреме питання стосується профілактики катаракти краплями. У продажу багато крапель «від катаракти» з таурином, вітамінами та іншими компонентами. Переконливих доказів того, що вони запобігають або розчиняють помутніння кришталика, немає. Призначити такі краплі може тільки офтальмолог, і операцію вони не замінюють.

Жоден засіб не гарантує, що катаракти не буде. Зате регулярні огляди дають змогу помітити хворобу на початковій стадії та обрати зручний час для лікування.

Поширені запитання про катаракту

Що таке катаракта ока простими словами?

Це помутніння прозорої лінзи всередині ока, кришталика. Світло гірше проходить до сітківки, і зір стає каламутним. Лікується хвороба хірургічно.

Чи боляче робити операцію?

Як правило, ні. Операцію проводять під краплинною анестезією, і пацієнт відчуває лише легкий дотик. Дискомфорт можливий у перші години після неї.

Чи оперують обидва ока одразу?

Частіше очі оперують по черзі, з інтервалом від кількох днів до кількох тижнів. Так лікар оцінює результат на першому оці. Рішення ухвалює хірург.

Скільки триває відновлення?

Основне відновлення займає кілька днів. Повна адаптація та підбір окулярів для читання чи водіння, якщо вони потрібні, можуть тривати 3-4 тижні.

Чи може катаракта повернутися?

Штучна лінза не мутніє, тому та сама катаракта не повертається. Але в частини пацієнтів із часом мутніє задня капсула. Це легко лікується лазером за кілька хвилин.

Скільки коштує операція?

Вартість розраховують індивідуально, вона залежить від обраної лінзи та методу операції. Перед лікуванням із пацієнтом підписують договір, у якому визначені деталі. Усі оплати проходять через касу, без додаткових платежів. Для пацієнтів пенсійного віку діє постійна програма знижок.

З якого віку можна робити операцію?

Вік не головний критерій. Рішення залежить від того, наскільки зір заважає працювати, читати й водити авто. Вроджену катаракту в дітей оперують якомога раніше.

Якщо ви помітили ознаки катаракти у себе або у близьких, запишіться на огляд до центру «Новий Зір». Лікарі проведуть діагностику, пояснять стадію хвороби та підберуть спосіб лікування.

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