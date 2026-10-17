Катаракта — опасная патология глаза

Катаракта – это опасная болезнь глаза, при которой мутнеет зрачок, вследствие чего зрение постепенно ухудшается, даже до полной его потери. Эта патология чаще всего угрожает пожилым людям, она прогрессирующая, и может развиться как на одном, так и на обоих глазах.

Катаракта глаза возникает, когда хрусталик теряет прозрачность и хуже пропускает свет к сетчатке. Изображение становится мутным, как через запотевшее стекло. Болезнь развивается медленно, чаще после 40-45 лет, и без лечения может привести к полной потере зрения.

Хорошая новость в том, что катаракту лечат. Замена хрусталика входит в число самых частых и результативных операций в офтальмологии и обычно занимает 5-10 минут. Чем раньше вы заметите первые признаки катаракты, тем проще пройдет лечение и тем выше шанс вернуть 100% зрение.

Катаракта встречается в любом возрасте, но у большинства людей она связана именно со старением организма: с каждым десятилетием после 40-45 лет риск катаракты растет. Поэтому ранние признаки полезно знать и самим пациентам, и их близким.

Что такое катаракта и чем она опасна?

Хрусталик это прозрачная линза размером около 1 сантиметра, которая находится внутри глаза за зрачком. Она фокусирует свет на сетчатке, поэтому мы видим предметы четко. В здоровом глазу хрусталик абсолютно прозрачен.

Если сказать совсем просто, катаракта это помутнение хрусталика. Белки, из которых он состоит, со временем разрушаются и слипаются, и в линзе появляются непрозрачные участки. Свет рассеивается внутри глаза, и картинка теряет четкость. Иногда говорят, что при катаракте «мутнеет зрачок», но мутнеет именно хрусталик, а зрачок белеет лишь на поздней стадии, когда помутнение видно сквозь него.

Катаракта на глазу может появиться как с одной стороны, так и сразу на обеих глазах. Скорость развития у всех разная: у одних зрение падает за 1-2 года, у других изменения идут 10 лет и дольше. Из-за быстрого ухудшения людям нередко приходится часто менять очки.

Чем опасна катаракта? Вот основные последствия:

постепенная потеря зрения вплоть до слепоты: катаракта остается одной из главных причин слепоты в мире;

трудности с чтением, письмом, вождением и узнаванием лиц;

риск падений и травм, особенно у пожилых людей, которые плохо различают ступени и бордюры;

осложнения запущенной стадии: повышение внутриглазного давления и вторичная глаукома

Зрение при катаракте можно вернуть. После замены помутневшего хрусталика на искусственную линзу большинство пациентов снова видят четко. Чем меньше запущена болезнь, тем проще операция.

Причины катаракты

Главная причина катаракты это возраст. С годами хрусталик уплотняется, белки в нем меняют структуру, и вероятность помутнения растет с каждым десятилетием после 40-45 лет. К 60 годам небольшие помутнения находят у многих людей, хотя операция нужна далеко не всем.

Ускорить развитие болезни могут и другие причины катаракты:

сахарный диабет и другие эндокринные нарушения;

хроническая гипертония, которая повреждает сосуды глаза;

перенесенные глазные инфекции и воспаления;

травмы глаза и головы;

длительный прием гормональных препаратов, в том числе стероидов;

избыток ультрафиолета и радиоактивное облучение;

сильная близорукость и глаукома;

курение и злоупотребление алкоголем;

катаракта у близких родственников.

У детей катаракту называют врожденной, если хрусталик помутнел еще до рождения. Причиной бывают инфекции у матери во время беременности, наследственные болезни и нарушения внутриутробного развития. Такую катаракту нужно выявлять как можно раньше, потому что в первые месяцы жизни мозг учится видеть.

Если у вас сразу несколько факторов риска, болезнь обычно идет быстрее. Даже при слабых симптомах в этом случае лучше не откладывать визит к офтальмологу.

Катаракта: симптомы и признаки

Первые годы катаракта часто никак себя не выдает. Помутнение обычно начинается по краям хрусталика, а его центр еще пропускает свет, поэтому человек продолжает видеть. Так может продолжаться от 5 до 15 лет.

Когда помутнение доходит до центра, появляются заметные жалобы. Вот как проявляется катаракта:

взгляд как сквозь туман или мутное стекло;

ухудшение зрения в сумерках и при слабом освещении;

повышенная чувствительность к яркому свету, блики и круги вокруг фонарей и фар;

цвета бледнеют и кажутся желтоватыми;

двоение предметов при взгляде одним глазом;

трудно читать мелкий шрифт и различать лица;

очки приходится менять чаще обычного, и они быстро перестают помогать;

зрачок белеет на поздней стадии.

Боли при катаракте, как правило, нет. Из-за этого многие откладывают визит к врачу, пока зрение не начнет мешать каждый день. Если же появились боль в глазу, покраснение или сильная головная боль, обращаться к врачу нужно срочно.

Иногда на какое-то время «возвращается» зрение вблизи, и человек вдруг читает без очков. Так бывает, потому что уплотняющийся хрусталик сильнее преломляет свет. Эффект временный: по мере развития болезни зрение снова падает.

Как видит человек с катарактой?

Чтобы понять, как видит человек с катарактой, представьте, что вы смотрите через полупрозрачную пленку или запотевшее окно. Контуры размыты, а яркий свет только усиливает расплывчатость.

Сначала трудности появляются в определенных ситуациях. Ночью фары встречных машин слепят, а вокруг уличных ламп видны ореолы. Днем на солнце картинка засвечивается, и приходится щуриться. В комнате с неярким светом читать почти невозможно.

В повседневной жизни это выглядит так:

светлый текст на светлом фоне и серые предметы на сером сливаются;

ступени, бордюры и пороги трудно заметить в сумерках;

знакомые лица узнаются только вблизи;

красный и синий цвета блекнут, а белый выглядит желтым;

цифры на экране телефона и в квитанциях расплываются.

На поздней стадии человек различает только свет и тень, и перед глазами стоит сплошная белая пелена. Поскольку помутнение идет постепенно, многие не замечают, как зрение ухудшилось, и привыкают видеть хуже.

Признаки катаракты на ранней стадии и у пожилых людей

Признаки катаракты на ранней стадии легко списать на усталость, возраст или неудобные очки. Если вы узнали себя хотя бы в двух пунктах из этого списка, стоит показаться врачу:

вечером читать труднее, чем раньше, хотя свет прежний;

появились блики от фар, ламп и экранов;

новые очки перестали подходить через 1-2 года;

кажется, что на стекле очков пятно, но протирание не помогает;

один глаз видит заметно хуже другого;

цвета стали тусклее, особенно синий.

Симптомы катаракты у пожилых людей нередко принимают за обычное старение. Родственники слышат фразу «плохо вижу, но это возраст». С возрастом действительно нужны очки для чтения, но туман перед глазами, двоение и блики нормой не считаются.

Если близкий человек старше 60 лет стал реже выходить вечером, чаще спотыкается, бросил читать или смотреть телевизор, его стоит записать на осмотр. Особенно внимательными нужно быть при диабете: у людей с сахарным диабетом катаракта развивается раньше и идет быстрее.

На ранней стадии катаракту можно просто наблюдать, а очки и хорошее освещение какое-то время помогают. Но решение о наблюдении принимает только офтальмолог после осмотра.

Симптомы катаракты и глаукомы: в чем разница

Катаракту и глаукому часто путают: обе болезни чаще встречаются после 40-45 лет и обе ухудшают зрение. Причины у них разные. При катаракте мутнеет хрусталик, а при глаукоме повреждается зрительный нерв, обычно из-за повышенного внутриглазного давления.

Для катаракты характерны такие симптомы:

туман и расплывчатость всей картинки;

блики и ореолы вокруг источников света;

блеклые, желтоватые цвета;

отсутствие боли в глазу;

постепенное ухудшение, на которое уходят месяцы и годы.

Симптомы глаукомы выглядят иначе:

сужение поля зрения: боковое зрение пропадает, остается «трубка»;

долгое время болезнь не беспокоит, и человек замечает ее поздно;

радужные круги вокруг лампы, тяжесть в глазу, головная боль;

при остром приступе сильная боль, покраснение глаза и тошнота;

утраченное из-за глаукомы зрение вернуть нельзя.

Два заболевания могут развиваться одновременно, а зрелая или перезрелая катаракта иногда сама повышает давление в глазу. Поэтому отличить катаракту от глаукомы по ощущениям невозможно. Диагноз ставит врач после осмотра и измерения внутриглазного давления.

Виды и стадии катаракты

Врачи классифицируют катаракту по происхождению, по расположению помутнения и по стадиям.

По происхождению катаракта бывает:

возрастная, самая частая;

врожденная, которую находят у новорожденных и маленьких детей;

травматическая, после ушиба или проникающей раны глаза;

вторичная, как осложнение диабета, воспаления глаза или лечения стероидами;

лучевая и токсическая, после облучения или отравления.

По расположению помутнения различают три вида:

ядерная: помутнение в центре хрусталика, из-за которого часто возникает временная близорукость;

кортикальная: клиновидные помутнения у краев, из-за которых появляются блики;

задняя субкапсулярная: помутнение под задней капсулой, оно мешает читать, сильно слепит на свету и развивается быстрее других.

По стадиям болезнь проходит четыре этапа:

начальная: помутнение по краям, зрение почти не меняется;

незрелая: помутнение растет, зрение заметно снижается;

зрелая: хрусталик мутный целиком, человек различает только свет и тени;

перезрелая: хрусталик разрушается, возможны воспаление и вторичная глаукома.

Старое правило «катаракту надо оперировать, когда она созреет» давно устарело. Сегодня операцию делают, когда зрение мешает жить, а не когда хрусталик стал белым. Зрелую катаракту удалять сложнее, и риск осложнений выше.

Диагностика катаракты

Диагностика катаракты безболезненна. Обычно хватает одного визита, на котором врач проверяет зрение и осматривает все структуры глаза. От точности обследования зависят и диагноз, и выбор искусственной линзы, поэтому важно, на каком оборудовании оно проводится.

«Новий Зір» это референтный центр американской компании Alcon, которая выпускает офтальмологическое оборудование, и обследование здесь проводят на современной аппаратуре. Стандартная диагностика включает:

проверку остроты зрения по таблице и подбор очков;

осмотр на щелевой лампе (биомикроскопию), при котором врач видит степень помутнения хрусталика;

измерение внутриглазного давления, чтобы исключить глаукому;

осмотр глазного дна с расширенным зрачком;

оптическую когерентную томографию сетчатки при необходимости;

биометрию: измерение длины глаза и кривизны роговицы для расчета искусственной линзы;

консультацию терапевта и анализы перед операцией, если вы ее планируете.

После обследования врач назовет стадию катаракты и объяснит, можно ли подождать. Решение зависит не только от результатов приборов, но и от того, насколько зрение мешает именно вам: водить машину, читать, работать.

Для осмотра зрачок расширяют каплями. После этого несколько часов трудно читать и неприятно смотреть на свет, поэтому лучше прийти без машины и взять темные очки.

Лечение катаракты: операция и технология FEMTO

Капли, витамины, таблетки, инъекции и гомеопатия не растворяют помутнение и не останавливают болезнь надолго. Единственный способ вернуть четкое зрение это операция, при которой помутневший хрусталик удаляют, а на его место ставят искусственную линзу.

Операцию проводят амбулаторно, с капельной анестезией. Обычно она занимает 5-10 минут на один глаз, и домой пациент уходит в тот же день. При современных методиках разрез составляет около 2-3 миллиметров и, как правило, затягивается сам.

Существует два основных подхода. При ультразвуковой факоэмульсификации хирург дробит хрусталик ультразвуком. При лазерной технологии FEMTO часть этапов выполняет фемтосекундный лазер по схеме, которую рассчитывает компьютер.

В центре «Новий Зір» катаракту лечат в том числе и по технологии FEMTO. Центр является клинической базой кафедры офтальмологии Национального медицинского университета им. О.А. Богомольца, а в штате работают врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук и профессора.

Операция по технологии FEMTO проходит в три этапа:

лазер дробит хрусталик и делает разрезы по заданной компьютером схеме;

помутневший хрусталик удаляют;

хирург устанавливает искусственную линзу на место прежней, швы обычно не нужны.

У технологии есть свои сильные стороны:

лазерные этапы идут по компьютерной разметке, поэтому влияние человеческого фактора на них меньше;

капельная анестезия позволяет пройти операцию без боли;

многие пациенты замечают улучшение зрения сразу после операции, а полное восстановление занимает несколько дней;

в центре применяют технологии контроля внутриглазного давления, которые снижают травматичность вмешательства.

Искусственные линзы бывают разные. Монофокальная дает четкое зрение на одном расстоянии, чаще вдаль, и для чтения нужны очки. Мультифокальные линзы и линзы с расширенной глубиной фокуса позволяют обходиться без очков на нескольких расстояниях. Торические линзы дополнительно исправляют астигматизм. Какую линзу ставить, решают вместе с врачом после биометрии.

У любой операции есть риски. Возможны воспаление, отек роговицы и другие осложнения, но они бывают редко. Через месяцы или годы у части пациентов мутнеет задняя капсула, в которой стоит линза. Это называют вторичной катарактой, и ее убирают лазером за несколько минут.

После операции пациентам дают перечень необходимых лекарств, а связаться с дежурным врачом можно круглосуточно. Капли придется закапывать несколько недель, точную схему назначает хирург.

Катаракта это рак?

Нет. Катаракта не имеет отношения к онкологии: в хрусталике нет опухолевых клеток, он не растет как опухоль и не дает метастазов. Это возрастное или вторичное помутнение прозрачной линзы.

Путаницу вызывает то, что при катаракте в зрачке появляется белесое пятно, а белый зрачок бывает и при других тяжелых болезнях глаза, в том числе опухолевых. Поэтому побеление зрачка, особенно у ребенка, всегда требует осмотра офтальмолога.

Катаракта не заразна и не передается от человека к человеку. Если помутнение возникло на одном глазу, второй глаз в течение нескольких лет тоже часто мутнеет, потому что оба хрусталика стареют одновременно.

Чего нельзя делать при катаракте

Часть привычных решений только вредит. При катаракте не стоит:

лечить болезнь самостоятельно каплями, народными средствами и промыванием глаз: они не помогают, а время уходит;

ждать, пока катаракта «созреет»;

закапывать гормональные капли без назначения врача, ведь стероиды сами могут вызвать помутнение хрусталика;

садиться за руль в темное время суток, если фары слепят, а дорога расплывается;

тереть глаза и давить на них, особенно после операции;

носить очки без защиты от ультрафиолета на ярком солнце;

забывать о контроле сахара крови и давления;

пропускать осмотры, считая плохое зрение возрастной нормой.

После операции в течение нескольких недель нельзя поднимать тяжести, ходить в бассейн и сауну и красить глаза. Точные сроки назовет хирург.

Ориентироваться на рекламу капель «от катаракты» и советы из интернета тоже не стоит. Лечение должен назначать офтальмолог после осмотра.

Когда нужно срочно к врачу?

Некоторые состояния не терпят ожидания планового приема. Обратитесь за помощью в тот же день, если:

зрение резко упало за несколько часов или дней;

появилась сильная боль в глазу или во лбу, глаз покраснел, началась тошнота: так может проявляться острый приступ глаукомы;

перед глазом вспыхивают огни, плавают «мушки» или появилась темная завеса: возможна отслойка сетчатки;

после травмы глаза или удара по голове ухудшилось зрение;

после операции усилились боль и покраснение, зрение снизилось или появились выделения;

зрачок у ребенка стал белым или малыш плохо следит за предметами;

к катаракте присоединились головные боли и радужные круги вокруг света.

Если таких признаков нет, но вы узнали у себя симптомы катаракты, запишитесь на осмотр в ближайшие 1-2 недели. Откладывать визит на месяцы не стоит.

Профилактика катаракты

Полностью остановить возрастные изменения хрусталика нельзя, но замедлить их можно. Для профилактики катаракты помогает следующее:

носить солнцезащитные очки с УФ-фильтром в солнечные дни, на воде и на снегу;

проверять зрение раз в год после 40-45 лет, а при диабете, гипертонии и других факторах риска раз в полгода;

держать под контролем сахар крови и давление;

бросить курить и ограничить алкоголь;

не принимать стероиды без назначения врача и не отменять их самостоятельно;

защищать глаза при работе с инструментами, сваркой и химикатами;

есть больше овощей и фруктов, особенно зеленых листовых;

вовремя лечить воспаления глаз.

Отдельный вопрос это профилактика катаракты каплями. В продаже много капель «от катаракты» с таурином, витаминами и другими компонентами. Убедительных доказательств того, что они предотвращают или растворяют помутнение хрусталика, нет. Назначить такие капли может только офтальмолог, и операцию они не заменяют.

Ни одно средство не дает гарантии, что катаракты не будет. Зато регулярные осмотры позволяют заметить болезнь на начальной стадии и выбрать удобное время для лечения.

Частые вопросы о катаракте

Можно ли вылечить катаракту без операции?

Нет. Капли, витамины и процедуры могут лишь создать ощущение, что болезнь стоит на месте. Вернуть прозрачность хрусталику удается только хирургически.

Больно ли делать операцию?

Как правило, нет. Операцию проводят под капельной анестезией, и пациент чувствует лишь легкое прикосновение. Дискомфорт возможен в первые часы после нее.

Оперируют ли оба глаза сразу?

Чаще глаза оперируют по очереди, с интервалом от нескольких дней до нескольких недель. Так врач оценивает результат на первом глазу. Решение принимает хирург.

Сколько длится восстановление?

Основное восстановление занимает несколько дней. Полная адаптация и подбор очков для чтения или вождения, если они нужны, могут занять 3-4 недели.

Может ли катаракта вернуться?

Искусственная линза не мутнеет, поэтому та же катаракта не возвращается. Но у части пациентов со временем мутнеет задняя капсула. Это легко лечится лазером за несколько минут.

Сколько стоит операция?

Стоимость рассчитывают индивидуально, она зависит от выбранной линзы и метода операции. Перед лечением с пациентом подписывают договор, в котором оговорены детали. Все оплаты проходят через кассу, без дополнительных платежей. Для пациентов пенсионного возраста действует постоянная программа скидок.

С какого возраста можно делать операцию?

Возраст не главный критерий. Решение зависит от того, насколько зрение мешает работать, читать и водить машину. Врожденную катаракту у детей оперируют как можно раньше.

Если вы заметили признаки катаракты у себя или у близких, запишитесь на осмотр в центр «Новий Зір». Врачи проведут диагностику, объяснят стадию болезни и подберут способ лечения.

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