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О "Новий Зір"
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Проверка зрения онлайн

Дуохромный тест
Близорукость или дальнозоркость или эмметропия (норма)?

Дуохромный тест. Данный тест позволяет определить какое у Вас зрение: близорукость, дальнозоркость или эмметропия (норма).

19.11.2021
2 мин.
Проверка остроты зрения. Таблица Сивцева

Таблица Сивцева представляет собой стандартный набор печатных знаков для определения остроты зрения человека.

19.11.2021
2 мин.
Тест на дальтонизм
Тест на дальтонизм

Пройдите онлайн тест на дальтонизм и узнайте есть ли у вас проблемы с цветовосприятием.

25.11.2021
2 мин.
Тест на астигматизм
Тест на астигматизм онлайн

Астигматизм – это заболевание, которое связано с аномальными процессами рефракции глаз, которые зачастую сопровождают развитие близорукости или дальнозоркости.

19.11.2021
2 мин.
Тест Амслера
Тест Амслера на определение макулодистрофии

Этот тест позволяет выявить одно из наиболее опасных глазных заболеваний – патологию центральной части сетчатки.

19.11.2021
2 мин.
Нужна ли Вам консультация офтальмолога?

Этот экспресс тест позволит Вам узнать, нужна ли Вам или членам Вашей семьи консультация врача-офтальмолога.

20.11.2021
2 мин.
Самодиагностика заболеваний глаз
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