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Дуохромный тест. Данный тест позволяет определить какое у Вас зрение: близорукость, дальнозоркость или эмметропия (норма).
Таблица Сивцева представляет собой стандартный набор печатных знаков для определения остроты зрения человека.
Пройдите онлайн тест на дальтонизм и узнайте есть ли у вас проблемы с цветовосприятием.
Астигматизм – это заболевание, которое связано с аномальными процессами рефракции глаз, которые зачастую сопровождают развитие близорукости или дальнозоркости.
Этот тест позволяет выявить одно из наиболее опасных глазных заболеваний – патологию центральной части сетчатки.
Этот экспресс тест позволит Вам узнать, нужна ли Вам или членам Вашей семьи консультация врача-офтальмолога.