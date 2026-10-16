7 порад як використовувати очні краплі

Краплі для очей: як правильно закапувати, зберігати та обирати

Краплі для очей допомагають лише за правильного використання: з цієї статті ви дізнаєтеся, які вони бувають, як їх закапувати, зберігати та в яких випадках потрібно звернутися до офтальмолога.

Краплі для очей призначають при кон’юнктивіті, сухості, алергії, глаукомі та багатьох інших станах. Але навіть правильно підібраний препарат не допоможе, якщо крапля стекла по щоці або кінчик флакона заніс в око інфекцію. Нижче ми простими словами пояснюємо, як правильно закапувати очі, які бувають очні краплі та що робити, коли краплі печуть або з’явилися виділення. Якщо ви сумніваєтеся у виборі засобу, запишіться на прийом до медичного центру «Новий Зір»: офтальмолог підбере краплі та покаже, як ними користуватися.

Що таке очні краплі та для чого вони потрібні

Очні краплі, або краплі в очі, є стерильним розчином, який закапують у кон’юнктивальний мішок. Так ліки одразу потрапляють на поверхню ока й діють там, де потрібно. У розмові їх називають по-різному: «краплі для очей», «очні каплі», «глазні краплі». Усе це один і той самий вид ліків.

Краплі діляться на 2 великі групи: лікувальні та зволожувальні. Лікувальні призначає лікар при інфекції, запаленні, алергії чи підвищеному внутрішньоочному тиску. Зволожуючі краплі для очей продаються без рецепта й допомагають при сухості та втомі.

Багато хто шукає краплі від почервоніння й чекає, що один флакон усе вирішить. Краплі не виправляють короткозорість, далекозорість чи астигматизм, і зору вони самі по собі не поліпшують. Вони лікують причину неприємних відчуттів або тримають під контролем хворобу, наприклад глаукому. Деякі краплі лікар використовує лише для діагностики, щоб розширити зіницю перед оглядом.

Ефект залежить від техніки. Кон’юнктивальний мішок вміщує дуже мало рідини, тому 1 краплі зазвичай вистачає, а зайве стікає по щоці. Саме тому варто знати, як правильно капати очі.

Чому краплі не допомагають: типові помилки

Найчастіше ліки слабо діють через помилки під час закапування. Ось 7 найпоширеніших:

не помили руки перед процедурою;

торкнулися кінчиком флакона ока, повіки чи вій;

закапали 2-3 краплі замість однієї;

схибили й потрапили на вії чи щоку;

одразу промокнули око або сильно покліпали;

закапали кілька видів крапель підряд без перерви;

користувалися флаконом довше за термін після відкриття.

Кожна помилка по-своєму знижує користь. Дві краплі замість однієї не посилюють ефект: надлишок витікає, а ліки витрачаються швидше.

Особливо неприємний бруд. Якщо кінчик піпетки торкнеться повіки чи вій, на ньому залишаться бактерії, і під час наступного закапування вони потраплять в око. Так лікування перетворюється на нову інфекцію. Джерелом забруднення може стати й кришка флакона, тож тримайте її чистою.

Якщо через 2-3 дні використання крапель ви не відчуваєте полегшення, не збільшуйте кількість крапель і не змінюйте препарат самостійно. Краще показати очі лікарю.

Коли очам потрібні краплі

Без призначення лікаря можна використовувати лише зволожуючі краплі. Решту підбирає офтальмолог. Зазвичай до нього йдуть із такими скаргами:

почервоніння очей;

різь, свербіж або печіння;

відчуття піску під повіками;

сльозотеча;

гнійні чи липкі виділення з очей;

сухість і втома до вечора;

світлобоязнь;

набряк повік.

Одні й ті самі симптоми бувають при 5-6 різних станах: кон’юнктивіті, алергії, синдромі сухого ока, ячмені та інших. Тому «крапель від усього» не існує, і підбирати їх за порадою знайомих не варто.

Якщо перед очима з’явилася пелена, самостійно вибирати ліки не можна. Краплі при пелені підбирає лише лікар після огляду: причиною буває і звичайна втома, і серйозніші зміни в рогівці чи кришталику, які потребують точного діагнозу.

Краплі для очей від почервоніння прибирають симптом, але не причину. Якщо червоні очі не минають довше 2-3 днів, або з’явилися біль чи погіршення зору, зверніться до лікаря, а не збільшуйте частоту закапування.

Які бувають краплі для очей

В аптеці очі розбігаються: назв десятки, а за призначенням їх можна звести до 7 груп.

Зволожуючі (штучна сльоза): при сухості, втомі та після довгої роботи за екраном.

Антибактеріальні: при бактеріальному кон’юнктивіті й гнійних виділеннях.

Противірусні: при вірусних інфекціях очей.

Протиалергічні: при свербежі, сльозотечі та набряку повік.

Протизапальні: за призначенням лікаря при запаленні.

Краплі від глаукоми: знижують внутрішньоочний тиск і застосовуються регулярно.

Діагностичні: розширюють зіницю перед оглядом.

Краплі для очей з антибіотиком та гормональні краплі відпускають і використовують лише за призначенням лікаря. Неправильний вибір може погіршити стан очей. Те саме стосується очних крапель з антибіотиком для дітей: добирати їх самостійно не можна.

Очні краплі від глаукоми потрібно закапувати щодня, навіть якщо око не болить. Глаукома тривалий час не дає симптомів, а перерва в лікуванні шкодить зору. Не припиняйте лікування без дозволу офтальмолога.

Тим, хто закапує краплі 4-6 разів на день, лікар іноді добирає форми без консервантів. Вони м’якше діють на поверхню ока. Дізнайтеся у спеціаліста, чи підійде такий варіант саме вам.

Зволожуючі краплі для очей і сухі очі

Сухі очі проявляються печінням, піском під повіками та втомою до вечора. Парадоксально, але іноді при сухості око ще й сильно сльозиться: так воно намагається захиститися. Основні причини сухості:

довга робота за комп’ютером або телефоном, коли ми кліпаємо рідше;

сухе повітря в кімнаті та кондиціонер;

контактні лінзи;

вітер, пил, дим;

вік і гормональні зміни.

Для зволоження очей допомагають зволожувальні краплі для очей, гелі та мазі на ніч. Існують очні краплі для зволоження очей різної густини: рідкі діють коротко й підходять на день, а в’язкі гелі довше тримаються на оці, але ненадовго розмивають зір.

Найкращі зволожуючі краплі для очей для всіх одразу підібрати неможливо. Звертайте увагу на 4 речі: чи є консервант, наскільки густа рідина, чи можна капати в лінзах і як часто потрібно закапувати. Відповіді є в інструкції, а за потреби підкаже офтальмолог.

Дешеві краплі для очей теж бувають добрими: ціна не завжди залежить від якості. Запитайте в лікаря чи фармацевта, чи є недорогий препарат із таким самим складом.

Зволожуючі краплі для очей для дітей підбирає лікар. Склад у різних засобів різний, і не всі підходять малюкам. До того ж часта сухість у дитини є приводом перевірити зір.

Щоб допомогти очам, не лише закапуйте краплі. Кожні 20 хвилин за екраном дивіться вдалину 20 секунд, свідомо кліпайте та провітрюйте кімнату.

Виділення з очей: гній і липкі виділення

Виділення з очей бувають різними, і за ними можна здогадатися про причину. Ось що вони зазвичай означають:

водяниста сльозотеча: частіше при вірусній інфекції чи алергії;

слизове виділення: при подразненні та хронічних запаленнях;

липкі виділення з очей, через які вранці склеюються повіки: частіше при бактеріальній інфекції;

гнійні виділення з очей жовтого чи зеленуватого кольору: сигнал бактеріального запалення.

Гній з ока або гній в оці лікують не будь-якими краплями. Причиною може бути бактеріальний кон’юнктивіт, ячмінь чи запалення слізних шляхів. Антибактеріальні краплі для очей призначає лікар після огляду.

Поки ви чекаєте на прийом, акуратно прибирайте виділення чистою серветкою чи ватним диском. Для кожного руху беріть новий диск і ведіть від зовнішнього куточка до внутрішнього. Закривати хворе око щільною пов’язкою не можна: під нею бактерії розмножуються швидше.

Якщо виділення з’явилися у новонародженого, зверніться до лікаря того ж дня.

Коли йти до офтальмолога та як підібрати краплі

Чим закапати око, залежить від причини, а щоб її знайти, потрібен огляд. На прийомі офтальмолог зазвичай робить таке:

розпитує про симптоми, їхню тривалість і ліки, які ви приймаєте;

оглядає повіки та кон’юнктиву;

перевіряє рогівку;

за потреби вимірює внутрішньоочний тиск;

при підозрі на інфекцію бере мазок.

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Повідомте лікарю про всі краплі, якими користуєтеся, зокрема безрецептурні. Покажіть, як саме ви їх закапуєте. Так фахівець одразу помітить помилки та підкаже, як їх виправити. Якщо вам складно закапувати краплі, наприклад через тяжкий артрит, попросіть допомоги в когось із членів родини.

Як підготуватися до закапування

Підготовка займає 1-2 хвилини, але захищає очі від інфекції. Перед закапуванням зробіть таке:

помийте руки з милом і витріть чистим рушником;

перевірте назву препарату та термін придатності на флаконі;

подивіться дату відкриття: для багатьох флаконів це близько 1 місяця, але точний термін указано в інструкції;

якщо краплі зберігалися в холодильнику, зігрійте флакон у долонях 1-2 хвилини;

збовтайте флакон, якщо це написано в інструкції;

зніміть контактні лінзи, якщо інструкція не дозволяє капати в лінзах;

покладіть поруч чисту серветку.

Кінчик піпетки не повинен торкатися нічого: ні очей, ні повік, ні вій, ні пальців. Кришку кладіть внутрішнім боком догори, щоб вона не забруднилася.

Лінзи можна вдягати назад приблизно через 15 хвилин після закапування, якщо в інструкції не вказано іншого.

Як правильно закапувати очі: покроковий алгоритм

Способів закапувати краплі кілька, оберіть той, що зручніший. Закапування крапель в очі за найпоширенішим алгоритмом займає менше 5 хвилин:

Станьте перед дзеркалом або сядьте й трохи відхиліть голову назад. Чистим вказівним пальцем обережно потягніть нижню повіку вниз, щоб утворилася «кишенька». Візьміть флакон іншою рукою й піднесіть кінчик на відстань 1-2 см від ока, не торкаючись його. Відведіть погляд угору. Витисніть рівно 1 краплю в «кишеньку» нижньої повіки. Відпустіть повіку й м’яко заплющте око на 2 хвилини, не замружуючись. Притисніть пальцем внутрішній куточок ока біля носа й потримайте 2 хвилини. Промокніть зайву рідину чистою серветкою.

Якщо втомлюється шия або паморочиться голова, те саме можна зробити лежачи на спині. У такому положенні крапля рідше стікає по щоці.

Навіщо притискати внутрішній куточок ока? Там розташована точка слізного каналу. Якщо її закрити, ліки довше залишаються на поверхні ока й менше йдуть у ніс та горло. Завдяки цьому вони діють ефективніше.

Багато хто шукає, як закапувати очі відео. Ролик може нагадати послідовність дій, але не замінить показу лікаря. Найкраще попросити офтальмолога продемонструвати техніку один раз на прийомі, а далі користуватися відео лише як підказкою.

Що таке кон’юнктивальний мішок і як у нього закапати?

Кон’юнктивальний мішок утворюється між нижньою повікою й очним яблуком. Якщо відтягнути повіку вниз, він має вигляд маленької «кишеньки». Саме сюди потрібно закапувати будь-які очні краплі.

Як закапати в кон’юнктивальний мішок, щоб не схибити? Дивіться вгору й цільтеся в середину нижньої повіки. Якщо крапля потрапила на вії чи щоку, вважайте, що вона втрачена. Закапайте ще 1 краплю, але лише після того, як витрете кінчик флакона чистою серветкою.

Як закапати очі самому собі?

Самому закапати простіше перед дзеркалом, за гарного освітлення. Кілька прийомів допоможуть краще влучити:

обіпріться зап’ястям або ліктем на чоло чи щоку, щоб рука не тремтіла;

тримайте флакон двома пальцями, як ручку;

дивіться на стелю або на точку над собою, а не на флакон;

витискайте краплю плавно, без різкого натискання;

якщо рука все одно тремтить, покладіть голову на спинку крісла.

Перші 2-3 рази рухи можуть бути незграбними. Далі все виходить майже автоматично, а якщо ви користуєтеся краплями постійно, навичка закріплюється швидко.

Як закапати очі, якщо страшно?

Страх наближення флакона найчастіша причина промаху. Око саме заплющується, і крапля потрапляє на повіку. Полегшити завдання допоможуть прості способи:

заплющте око, покладіть краплю в куточок біля перенісся й повільно розплющте око: ліки самі затечуть досередини;

перед закапуванням зробіть 3 глибокі вдихи й повільно видихніть;

потренуйтеся 1-2 рази з порожнім флаконом або зі зволожувальними краплями;

попросіть близьку людину закапати вам краплі;

лягайте, адже рефлекс замружуватися тоді слабший.

Якщо страх дуже сильний, скажіть про це лікареві. Він покаже, як правильно капати очі, або обговорить, чи немає іншої форми препарату, наприклад гелю.

Як закапувати кілька видів крапель і мазь

Якщо лікар призначив 2 і більше препаратів, між ними потрібні паузи. Інакше другий засіб змиє перший, і жоден не подіє як слід. Орієнтуйтеся на такі правила:

між різними краплями витримуйте 5 хвилин;

краплі, які потрібні 2 рази на день, закапуйте приблизно кожні 12 годин;

краплі, які потрібні 3 рази на день, закапуйте приблизно кожні 8 годин;

краплі, які потрібні 4 рази на день, закапуйте приблизно кожні 6 годин;

мазь закладайте після крапель, через 5 хвилин.

Якщо в схемі щось незрозуміло, перепитайте лікаря чи фармацевта. Порядок препаратів краще записати на аркуші й повісити на видному місці.

Мазь зазвичай використовують на ніч: вона ненадовго розмиває зір. Поки він не прояснився, краще не сідати за кермо й не читати дрібний шрифт.

Якщо краплі печуть: чим закапати око вдома

Невелике печіння після закапування триває 1-2 хвилини й трапляється в багатьох препаратів. Зазвичай воно минає саме. Якщо очі дуже печуть, а відчуття не зникає понад 5 хвилин, повідомте про це лікаря.

Якщо печуть очі, краплі зі зволожувальним ефектом можуть допомогти. Спочатку закапайте їх, зачекайте 5 хвилин, а потім використайте призначений препарат, наприклад краплі від глаукоми. На ніч є безрецептурні зволожувальні гелі й мазі: користуйтеся ними не раніше ніж через 5 хвилин після крапель.

Чим закапати око в домашніх умовах, якщо ліків під рукою немає? Вибір невеликий:

зволожуючі очні краплі без рецепта;

стерильний фізіологічний розчин для промивання, якщо в око потрапив пил;

прохолодний компрес на заплющені повіки на 5-10 хвилин при втомі.

Лікувальні краплі без огляду добирати не можна. Якщо печіння з’явилося після нового препарату й супроводжується набряком повік чи висипом, припиніть закапувати й зверніться до лікаря.

Очні краплі для дітей

Очні краплі для дітей і краплі очні для дітей відрізняються складом та дозуванням. Добирати їх самостійно не можна: препарат і кількість крапель визначає лікар за віком дитини. Навіть знайомий засіб із домашньої аптечки може не підійти.

Щоб закапати малюкові, скористайтеся такою послідовністю:

Помийте руки й підготуйте флакон. Покладіть дитину на спину, голову можна покласти собі на коліна. Обережно відтягніть нижню повіку. Капніть 1 краплю в «кишеньку» або в куточок ока. Попросіть малюка заплющити очі й потримайте їх заплющеними 1-2 хвилини. Промокніть зайву рідину чистою серветкою.

Якщо дитина виривається, закапайте краплю в куточок заплющеного ока біля перенісся: коли вона розплющить око, ліки затечуть самі. Перетворіть процедуру на гру, дайте дитині потримати флакон і похваліть після закапування. Якщо з першої спроби не вийшло, зачекайте 1-2 хвилини й повторіть.

Для новонароджених і дітей до 1 року краплі підбирає лише лікар. Очні краплі з антибіотиком для дітей так само призначають тільки після огляду. Якщо в малюка почервоніли очі чи з’явилися гнійні виділення, зверніться до фахівця того ж дня.

Як зберігати краплі та скільки ними користуватися

Правила зберігання вказано на упаковці, але дещо варто запам’ятати заздалегідь:

тримайте флакон щільно закритим у чистому сухому місці;

не залишайте краплі в кишені, сумці, автомобілі чи на сонці, де вони нагріваються;

якщо на упаковці написано «зберігати в холодильнику», поставте флакон на полицю, а не в дверцята;

після відкриття користуйтеся краплями не довше за термін, указаний в інструкції;

напишіть на флаконі дату відкриття маркером;

у кожної людини має бути свій флакон, ділитися краплями не можна.

Якщо краплі помутніли, змінили колір або в них з’явився осад, викиньте їх, навіть якщо термін придатності ще не минув. Залишки старого курсу краще не зберігати до наступного разу.

Чого не можна робити після закапування

Перші 5 хвилин після закапування в око крапель впливають на те, скільки ліків залишиться в оці. Чого не можна робити:

терти очі;

сильно кліпати або замружуватися;

одразу закапувати інші ліки, зачекайте 5 хвилин;

вдягати контактні лінзи раніше ніж через 15 хвилин;

сідати за кермо, поки зір не стане чітким;

торкатися кінчиком флакона ока, повік чи рук;

закапувати понад 1 краплю за раз, якщо лікар не призначив інакше.

Якщо після закапування око сльозиться, акуратно промокніть щоку чистою серветкою. Терти шкіру навколо очей не потрібно.

Деякі краплі та гелі на кілька хвилин трохи розмивають зір. Якщо вам треба кудись їхати, залиште на це час і не поспішайте.

Коли потрібно терміново до лікаря

Краплі підходять для планової допомоги, але бувають ситуації, коли відкладати візит не можна. Зверніться до офтальмолога того ж дня, якщо:

в оці з’явився гострий біль, а не лише свербіж чи печіння;

зір різко погіршився або з’явилася пелена;

око сильно почервоніло після травми;

в око потрапила хімічна речовина;

після закапування набрякли повіки чи обличчя, з’явився висип;

у новонародженого з’явилися гнійні виділення з очей;

через 2-3 дні лікування краще не стало.

Якщо запливає око, тобто повіки так набрякли, що очна щілина майже закрилася, це привід не чекати. Особливо коли є біль, температура або погіршення зору.

Якщо в око потрапила хімія, одразу промивайте його проточною водою не менше 15 хвилин і лише потім звертайтеся по допомогу. За набряку обличчя, утрудненого дихання чи сильної слабкості викликайте швидку допомогу.

Запишіться на прийом до медичного центру «Новий Зір», якщо ви не впевнені, які краплі вам підходять. Лікар перевірить очі, підбере препарат і покаже, як закапувати його без помилок.

Як не забувати про краплі

Курс лікування втрачає сенс, якщо ви пропускаєте закапування. Кілька звичок допоможуть тримати режим:

тримайте флакон на видному місці, наприклад біля зубної щітки або на кімнатному столику;

поставте будильник на телефоні, особливо якщо краплі зберігаються в холодильнику;

ведіть графік і ставте позначку після кожного закапування;

прив’яжіть закапування до звичної дії, як-от ранкова кава чи чищення зубів;

попросіть рідних нагадувати вам, якщо курс триває понад 7 днів.

Якщо у вас артрит або руки тремтять, попросіть члена родини допомогти із закапуванням. Це нормальна практика, і лікар її схвалить.

Часті запитання про краплі для очей

Скільки крапель закапувати в одне око?

Зазвичай достатньо 1 краплі. Кон’юнктивальний мішок вміщує дуже мало рідини, і все зайве витікає. Якщо лікар призначив 2 краплі, дотримуйтеся призначення.

Як правильно: краплі чи каплі, очні чи глазні?

Літературною мовою кажуть «краплі», «очні краплі» або «краплі для очей». У пошуку та в розмові часто трапляються «каплі від очей», «глазні краплі» чи «очні каплі», але мова йде про ті самі ліки. Для вас головне прочитати інструкцію на упаковці, а не назву.

Що робити, якщо крапля промахнулася?

Якщо ви впевнені, що в око нічого не потрапило, закапайте ще 1 краплю. Перед цим протріть кінчик флакона чистою серветкою й помийте руки. Якщо частина краплі все ж потрапила досередини, вдруге закапувати не потрібно.

Як довго можна користуватися відкритим флаконом?

Термін указано в інструкції. Для багатьох флаконів це близько 1 місяця, але для деяких засобів він коротший чи довший. Записуйте дату відкриття, щоб не помилитися.

Які краплі можна використовувати без призначення лікаря?

Без рецепта продаються зволожувальні краплі, або штучна сльоза. Решту, особливо антибактеріальні й гормональні, призначає лікар. Підбір за порадою знайомих чи за рекламою може зашкодити.

Чи можна довго користуватися краплями від почервоніння?

Краплі в очі від почервоніння прибирають лише зовнішній прояв. Якщо червоніють очі часто, це привід з’ясувати причину в лікаря. Тривале застосування без діагнозу може приховати хворобу, яку краще лікувати вчасно.

Чи можна закапувати краплі в лінзах?

Це залежить від препарату. У більшості випадків лінзи треба зняти й вдягнути назад приблизно через 15 хвилин. Точне правило написано в інструкції, а якщо вагаєтеся, спитайте офтальмолога.

Чому після закапування гірчить у роті?

Частина краплі через слізні канали йде в ніс і горло, тому у роті з’являється присмак. Щоб його було менше, притисніть внутрішній куточок ока на 2 хвилини після закапування.

Наукові джерела