7 советов как использовать глазные капли

Глазные капли: как правильно закапывать, хранить и выбирать

Глазные капли помогают только при правильном использовании: из этой статьи вы узнаете, какие они бывают, как их закапывать, хранить и в каких случаях нужно обратиться к офтальмологу

Глазные капли назначают при конъюнктивите, сухости глаз, аллергии, глаукоме и многих других состояниях. Но даже правильно подобранное лекарство не поможет, если капля стекла по щеке или кончик флакона занес в глаз инфекцию. Ниже мы простыми словами объясняем, как правильно закапывать глаза, как выдерживать интервалы между препаратами и что делать, если капли пекут. Если вы сомневаетесь в выборе средства, запишитесь на прием в медицинский центр «Новий Зір»: офтальмолог подберет капли и покажет, как ими пользоваться.

Что такое глазные капли и для чего они нужны

Глазные капли, или капли в глаза, представляют собой стерильный раствор, который закапывают в конъюнктивальный мешок. Так лекарство сразу попадает на поверхность глаза и действует там, где нужно. В разговоре их иногда называют «очными каплями», но правильное название «глазные капли».

Капли делятся на 2 большие группы: лечебные и увлажняющие. Лечебные назначает врач при инфекции, воспалении, аллергии или повышенном внутриглазном давлении. Увлажняющие, или искусственная слеза, продаются без рецепта и помогают при сухости и усталости глаз.

Многие ищут «капли для зрения» и ждут, что флакон заменит очки. Так не бывает: капли не исправляют близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Они лечат причину неприятных ощущений или удерживают под контролем болезнь, например глаукому. Некоторые капли врач использует только для диагностики, чтобы расширить зрачок перед осмотром.

Эффект препарата сильно зависит от техники. Конъюнктивальный мешок вмещает очень мало жидкости, поэтому 1 капли обычно хватает, а лишнее стекает по щеке. Именно поэтому важно знать, как правильно капать глаза.

Почему капли не помогают: частые ошибки

Чаще всего лекарство слабо действует из-за ошибок при закапывании. Вот 7 самых распространенных:

не вымыли руки перед процедурой;

коснулись кончиком флакона глаза, века или ресниц;

закапали 2-3 капли вместо одной;

промахнулись и попали на ресницы или щеку;

сразу промокнули глаз или сильно поморгали;

закапали несколько видов капель подряд без перерыва;

пользовались флаконом дольше срока после вскрытия.

Каждая ошибка по-своему снижает пользу. Две капли вместо одной не усиливают эффект: излишек вытекает, а лекарство расходуется быстрее.

Особенно неприятна грязь. Если кончик пипетки коснется века или ресниц, на нем останутся бактерии, и при следующем закапывании они попадут в глаз. Так лечение превращается в новую инфекцию. Источником загрязнения может быть и крышка флакона, поэтому держите ее в чистоте.

Если после 2-3 дней использования капель вы не чувствуете улучшения, не увеличивайте количество капель и не меняйте препарат сами. Лучше показать глаза врачу.

Когда глазам нужны капли

Без назначения врача можно использовать только увлажняющие капли. Все остальные подбирает офтальмолог. Обычно к нему приходят с такими жалобами:

покраснение глаз;

резь, зуд или жжение;

ощущение песка под веками;

слезотечение;

гнойное или слизистое отделяемое;

сухость и усталость к вечеру;

светобоязнь;

отек век.

Одни и те же симптомы бывают при 5-6 разных состояниях: конъюнктивите, аллергии, синдроме сухого глаза, ячмене и других. Поэтому «капли от всего» не существует, и подбирать их по совету знакомых не стоит.

Если перед глазами появилась пелена, самостоятельно выбирать лекарство нельзя. Капли для глаз при пелене подбирает только врач после осмотра: причиной бывает и обычная усталость, и более серьезные изменения в роговице или хрусталике, которые требуют точного диагноза.

Какие бывают глазные капли

В аптеке глаза разбегаются: названий десятки, а по назначению их можно свести к 7 группам.

Увлажняющие (искусственная слеза): при сухости, усталости и после долгой работы за экраном.

Антибактериальные: при бактериальном конъюнктивите и гнойных выделениях.

Противовирусные: при вирусных инфекциях глаз.

Противоаллергические: при зуде, слезотечении и отеке век.

Противовоспалительные: по назначению врача при воспалении.

Капли от глаукомы: снижают внутриглазное давление, их применяют регулярно.

Диагностические: расширяют зрачок перед осмотром.

Антибиотики и гормональные капли отпускаются и используются только по назначению врача. Неправильный выбор может ухудшить состояние глаз.

Для тех, кто закапывает капли 4-6 раз в день, врач иногда подбирает формы без консервантов. Они мягче действуют на поверхность глаза. Узнайте у специалиста, подойдет ли такой вариант именно вам.

Когда идти к офтальмологу и как подобрать капли

Чем закапать глаза, зависит от причины. Чтобы ее найти, нужен осмотр. На приеме офтальмолог обычно делает следующее:

спрашивает о симптомах, их длительности и принимаемых лекарствах;

осматривает веки и конъюнктиву;

проверяет роговицу;

при необходимости измеряет внутриглазное давление;

при подозрении на инфекцию берет мазок.

В медицинском центре «Новий Зір» вы можете пройти такой осмотр и получить рекомендации: офтальмолог подбирает капли для глаз с учетом диагноза, возраста и сопутствующих болезней.

Сообщите врачу обо всех каплях, которыми вы пользуетесь, в том числе безрецептурных. Покажите, как именно вы закапываете их. Так специалист сразу заметит ошибки в технике и подскажет, как их исправить. Если вам трудно закапывать капли, например из-за тяжелого артрита, попросите помощи у кого-то из членов семьи.

Как подготовиться к закапыванию

Подготовка занимает 1-2 минуты, но защищает глаза от инфекции. Перед закапыванием сделайте следующее:

вымойте руки с мылом и вытрите чистым полотенцем;

проверьте название препарата и срок годности на флаконе;

посмотрите дату вскрытия: для многих флаконов это около 1 месяца, но точный срок указан в инструкции;

если капли хранились в холодильнике, согрейте флакон в ладонях 1-2 минуты;

взболтайте флакон, если это написано в инструкции;

снимите контактные линзы, если инструкция не разрешает капать в линзах;

положите рядом чистую салфетку.

Кончик пипетки не должен дотрагиваться ни до чего: ни до глаз, ни до век, ни до ресниц, ни до пальцев. Крышку кладите внутренней стороной вверх, чтобы она не загрязнилась.

Линзы можно надевать обратно примерно через 15 минут после закапывания, если в инструкции не указано другое.

Как правильно закапать глаза: пошаговая инструкция

Способов закапывать капли несколько, выберите тот, который удобнее. Самый распространенный занимает меньше 5 минут и выглядит так:

Встаньте перед зеркалом или сядьте и слегка запрокиньте голову назад. Чистым указательным пальцем осторожно потяните нижнее веко вниз, чтобы образовался «кармашек». Возьмите флакон другой рукой и поднесите кончик на расстояние 1-2 см от глаза, не касаясь его. Отведите взгляд вверх. Выдавите ровно 1 каплю в «кармашек» нижнего века. Отпустите веко и мягко закройте глаз на 2 минуты, не зажмуриваясь. Прижмите пальцем внутренний уголок глаза возле носа и подержите 2 минуты. Промокните лишнюю жидкость чистой салфеткой.

Если шея устает или кружится голова, все то же самое можно сделать лежа на спине. В этом положении капля реже скатывается по щеке.

Зачем прижимать внутренний уголок глаза? В этом месте находится точка слезного канала. Если ее закрыть, лекарство дольше остается на поверхности глаза и меньше уходит в нос и горло. Благодаря этому оно действует эффективнее.

Что такое конъюнктивальный мешок и как в него закапать?

Конъюнктивальный мешок образуется между нижним веком и глазным яблоком. Если оттянуть веко вниз, он выглядит как маленький «кармашек». Именно сюда нужно закапывать любые глазные капли.

Конъюнктивальный мешок: как закапать, чтобы не промахнуться? Смотрите вверх и цельтесь в середину нижнего века. Если капля попала на ресницы или щеку, а не в «кармашек», считайте, что она потеряна. Закапайте еще 1 каплю, но только после того, как вытрете кончик флакона чистой салфеткой.

Как закапать капли в глаза самому себе?

Самому закапать проще перед зеркалом, при хорошем освещении. Несколько приемов помогают точнее попасть:

упритесь запястьем или локтем в лоб или щеку, чтобы рука не дрожала;

держите флакон двумя пальцами, как ручку;

смотрите на потолок или на точку над собой, а не на флакон;

выдавливайте каплю плавно, без резкого нажима;

если рука все равно дрожит, положите голову на спинку кресла.

Первые 2-3 раза движения могут казаться неловкими. Дальше все получается почти автоматически, а если вы пользуетесь каплями постоянно, навык закрепляется быстро.

Как закапать глаза, если боишься?

Страх приближающегося флакона самая частая причина промаха. Глаз сам закрывается, и капля попадает на веко. Облегчить задачу помогут простые способы:

закройте глаз, положите каплю в уголок возле переносицы и медленно откройте глаз: лекарство само затечет внутрь;

перед закапыванием сделайте 3 глубоких вдоха и медленно выдохните;

потренируйтесь 1-2 раза с пустым флаконом или с увлажняющими каплями;

попросите близкого человека закапать вам капли;

лягте, так рефлекс зажмуриваться выражен слабее.

Если страх очень сильный, скажите об этом врачу. Он покажет технику на приеме или обсудит, нет ли другой формы препарата, например геля.

Как закапывать несколько видов капель и мазь

Если врач назначил 2 и больше препаратов, между ними нужны паузы. Иначе второе средство смоет первое, и ни одно не подействует как нужно. Ориентируйтесь на такие правила:

между разными каплями выдерживайте 5 минут;

капли, которые нужны 2 раза в день, закапывайте примерно каждые 12 часов;

капли, которые нужны 3 раза в день, закапывайте примерно каждые 8 часов;

капли, которые нужны 4 раза в день, закапывайте примерно каждые 6 часов;

мазь закладывайте после капель, через 5 минут.

Если в схеме что-то непонятно, переспросите врача или фармацевта. Порядок препаратов лучше записать на листке и повесить на видное место.

Мазь обычно используют на ночь: она ненадолго размывает зрение. Пока оно не прояснится, лучше не садиться за руль и не читать мелкий шрифт.

Если капли пекут глаза: чем закапать

Небольшое жжение после закапывания длится 1-2 минуты и встречается у многих препаратов. Обычно оно проходит само. Если глаза сильно пекут, а ощущение не уходит дольше 5 минут, сообщите об этом врачу.

Когда пекут глаза, чем закапать, чтобы успокоить их? Если причина в сухости, помогут увлажняющие капли. Сначала закапайте их, подождите 5 минут и затем используйте назначенный препарат, например капли от глаукомы. На ночь есть безрецептурные увлажняющие гели и мази: используйте их не раньше чем через 5 минут после капель.

Чем закапать глаза в домашних условиях, если лекарств под рукой нет? Выбор невелик:

увлажняющие капли без рецепта;

стерильный физиологический раствор для промывания, если в глаз попала пыль;

прохладный компресс на закрытые веки на 5-10 минут при усталости.

Лечебные капли без осмотра подбирать нельзя. Если жжение появилось после нового препарата и сопровождается отеком век или сыпью, прекратите закапывать и обратитесь к врачу.

Глазные капли для детей

Глазные капли для детей и детские капли для глаз отличаются по составу и дозировке. Подбирать их самостоятельно нельзя: препарат и количество капель определяет врач по возрасту ребенка. Даже знакомое средство из домашней аптечки может не подойти.

Чтобы закапать малышу, воспользуйтесь такой последовательностью:

Вымойте руки и подготовьте флакон. Уложите ребенка на спину, голову можно положить себе на колени. Осторожно оттяните нижнее веко. Капните 1 каплю в «кармашек» или в уголок глаза. Попросите малыша закрыть глаза и подержите их закрытыми 1-2 минуты. Промокните лишнюю жидкость чистой салфеткой.

Если ребенок вырывается, закапайте каплю в уголок закрытого глаза у переносицы: когда он откроет глаз, лекарство затечет само. Превратите процедуру в игру, дайте ребенку подержать флакон и похвалите его после. Если с первой попытки не получилось, подождите 1-2 минуты и повторите: малышу нужно время, чтобы привыкнуть.

Для новорожденных и детей до 1 года капли подбирает только врач. Если у малыша покраснели глаза или появились гнойные выделения, обратитесь к специалисту в тот же день.

Как хранить капли и сколько ими пользоваться

Правила хранения написаны на упаковке, но кое-что стоит запомнить заранее:

держите флакон плотно закрытым в чистом сухом месте;

не оставляйте капли в кармане, сумке, автомобиле или на солнце, где они нагреваются;

если на упаковке написано «хранить в холодильнике», поставьте флакон на полку, а не в дверцу;

после вскрытия пользуйтесь каплями не дольше срока, который указан в инструкции;

напишите на флаконе дату вскрытия маркером;

у каждого человека должен быть свой флакон, делиться каплями нельзя.

Если капли помутнели, изменили цвет или в них появился осадок, выбросьте их, даже если срок годности еще не вышел. Остатки старого курса лучше не хранить до следующего раза.

Чего нельзя делать после закапывания глаз

Первые 5 минут после закапывания влияют на то, сколько лекарства останется в глазу. Что нельзя делать после закапывания глаз:

тереть глаза;

сильно моргать или зажмуриваться;

сразу закапывать другое лекарство, подождите 5 минут;

надевать контактные линзы раньше чем через 15 минут;

садиться за руль, пока зрение не станет четким;

прикасаться кончиком флакона к глазу, векам или рукам;

закапывать больше 1 капли за раз, если врач не назначил иначе.

Если после закапывания слезится глаз, аккуратно промокните щеку чистой салфеткой. Тереть кожу вокруг глаза не нужно.

Некоторые капли и гели 5-10 минут слегка размывают зрение. Если вам нужно куда-то ехать, оставьте на это время и не торопитесь.

Когда нужно срочно к врачу

Капли подходят для плановой помощи, но есть ситуации, когда откладывать визит нельзя. Обратитесь к офтальмологу в тот же день, если:

в глазу появилась острая боль, а не только зуд или жжение;

зрение резко упало или появилась пелена;

глаз сильно покраснел после травмы;

в глаз попало химическое вещество;

после закапывания отекли веки или лицо, появилась сыпь;

у новорожденного появились гнойные выделения из глаз;

через 2-3 дня лечения лучше не стало.

Если в глаз попала химия, сразу промывайте его проточной водой не меньше 15 минут и затем обращайтесь за помощью. При отеке лица, затрудненном дыхании или сильной слабости вызывайте скорую помощь.

Запишитесь на прием в медицинский центр «Новий Зір», если вы не уверены, какие капли вам подходят. Врач проверит глаза, подберет препарат и покажет, как закапывать его без ошибок.

Как не забывать про капли

Курс лечения теряет смысл, если вы пропускаете закапывания. Несколько привычек помогут удержать режим:

держите флакон на видном месте, например рядом с зубной щеткой или на комнатном столике;

поставьте будильник на телефоне, особенно если капли хранятся в холодильнике;

ведите график и ставьте галочку после каждого закапывания;

привяжите закапывание к привычному действию, такому как утренний кофе или чистка зубов;

попросите близких напоминать вам, если курс длится больше 7 дней.

Если у вас артрит или руки дрожат, попросите члена семьи помочь с закапыванием. Это нормальная практика, и врач одобрит такой выход.

Частые вопросы о глазных каплях

Сколько капель нужно закапывать в один глаз?

Обычно достаточно 1 капли. Конъюнктивальный мешок вмещает очень мало жидкости, и все лишнее вытекает. Если врач назначил 2 капли, следуйте назначению.

Можно ли закапывать капли лежа?

Да. Лежа на спине закапывать проще: капля реже стекает по щеке, а голова остается неподвижной. Особенно удобно так детям и тем, у кого болит шея.

Что делать, если капля промахнулась?

Если вы уверены, что в глаз ничего не попало, закапайте еще 1 каплю. Перед этим протрите кончик флакона чистой салфеткой и вымойте руки. Если часть капли все же попала внутрь, второй раз закапывать не нужно.

Как долго можно пользоваться открытым флаконом?

Срок указан в инструкции. Для многих флаконов это около 1 месяца, но для некоторых средств он короче или длиннее. Записывайте дату вскрытия, чтобы не ошибиться.

Какие капли можно использовать без назначения врача?

Без рецепта продаются увлажняющие капли, или искусственная слеза. Все остальные, особенно антибактериальные и гормональные, назначает врач. Подбор по совету знакомых или рекламе может навредить.

Можно ли закапывать капли в линзах?

Это зависит от препарата. В большинстве случаев линзы нужно снять и надеть обратно примерно через 15 минут. Точное правило написано в инструкции, а если сомневаетесь, спросите офтальмолога.

Почему после закапывания горчит во рту?

Часть капли по слезным каналам уходит в нос и горло, поэтому во рту появляется привкус. Чтобы этого было меньше, прижмите внутренний уголок глаза на 2 минуты после закапывания.

Как закапать глаза, если нет рядом никого, кто поможет?

Закапывайте перед зеркалом при хорошем свете: упритесь локтем в стол, запрокиньте голову, оттяните нижнее веко и смотрите вверх. Если рука дрожит, лягте. Тренируйтесь с увлажняющими каплями, пока техника не станет привычной.

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