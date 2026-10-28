глазное давление: признаки отклонения и нормы внутриглазного давления

Глазное давление может долго оставаться повышенным и никак не проявляться, а между тем именно оно повреждает зрительный нерв. Поэтому так важно регулярно проходить диагностику зрения

Глазное давление, или внутриглазное давление (ВГД), показывает, с какой силой жидкость давит изнутри на стенки глаза. Если оно долго остается выше нормы, повреждается зрительный нерв, а главная опасность в том, что человек долго ничего не чувствует. В этой статье мы простыми словами объясняем, какая бывает норма глазного давления, от чего оно повышается, как измеряют ВГД и как снизить глазное давление безопасно. Если вы давно не проверяли давление в глазах, запишитесь на прием в медицинский центр «Новий Зір»: офтальмолог измерит ВГД и осмотрит глазное дно.

Что такое глазное давление

Глаз похож на небольшой шар, внутри которого находится прозрачная жидкость, внутриглазная влага. Она питает ткани и постоянно обновляется: одна часть вырабатывается, другая оттекает. Пока эти процессы уравновешены, давление остается стабильным.

Глазное давление, оно же внутриглазное давление или офтальмотонус, это сила, с которой жидкость давит на стенки глаза. В поиске это словосочетание пишут по-разному: «глазне давление», «давление глазное», «давление в глазах». Речь идет об одном и том же показателе. Ощущение, что «давит на глаза», с этим измерением не совпадает.

Нужное давление поддерживает форму глаза и помогает ему правильно работать. Слишком высокое повреждает зрительный нерв. Слишком низкое делает глаз вялым и вредит его оболочкам.

Если давление выше нормы, но зрительный нерв пока цел, врачи говорят о глазной гипертензии. Если нерв уже страдает, это глаукома. Глаукома остается главной причиной необратимой потери зрения, поэтому давление проверяют заранее, не дожидаясь жалоб.

Норма глазного давления

Нормальное глазное давление у большинства взрослых составляет 10-21 мм рт. ст. Но врач оценивает не одну цифру, а возраст, толщину роговицы, метод измерения и состояние зрительного нерва. Вот общие ориентиры:

дети до 4 лет: примерно 9-11 мм рт. ст.;

подростки: примерно 11-14 мм рт. ст.;

взрослые: 10-21 мм рт. ст.;

люди старше 55 лет: нередко чуть выше, и врач определяет безопасное значение индивидуально;

перепады в течение суток: обычно 1-3 единицы.

Таблицы глазного давления в интернете, например «внутриглазное давление норма у взрослых таблица» или «норма глазного давления по возрасту», дают лишь общую картину. В некоторых таблицах для людей старше 55 лет верхней границей называют 25, но это только ориентир. Что считать безопасным именно для вас, решает офтальмолог.

В течение дня давление меняется. Утром оно обычно выше, а перед сном ниже. Если показатели сильно «прыгают» в течение суток, на 5 единиц и больше, это повод проверить зрение на глаукому.

На цифру влияет и способ измерения. Разные приборы могут давать немного разные значения. Поэтому тонометрию глаза и ее норму сравнивают только при измерении одним и тем же методом.

Какая норма глазного давления в 70 лет у женщин?

Отдельной нормы для женщин не существует. Показатели для мужчин и женщин оценивают одинаково. В 70 лет давление может быть чуть выше, чем в 30, но решающее значение имеет состояние зрительного нерва. Поэтому врач выбирает для каждого пациента свое безопасное, или целевое, значение.

Если вы спрашиваете, какое нормальное глазное давление у пожилых людей, ответ такой: ориентиром остаются те же 10-21 мм рт. ст., а небольшое превышение требует наблюдения, а не паники.

Что значит глазное давление 25-26?

Глазное давление 25-26 мм рт. ст. выше обычной нормы. Это не диагноз, а повод для обследования. Одно измерение могло оказаться неточным: на результат влияют напряжение, толщина роговицы и способ измерения.

При таких значениях врач обычно повторяет измерение, осматривает глазное дно и проверяет поле зрения. Игнорировать цифру не стоит: со временем давление выше нормы повреждает зрительный нерв.

От чего повышается глазное давление

Причины глазного давления бывают разными, и часто их несколько сразу. Чаще всего повышение связано с такими факторами:

возраст после 40 лет;

глаукома у близких родственников;

сахарный диабет;

высокая близорукость или сильная дальнозоркость

длительное лечение гормональными препаратами, в том числе каплями;

травмы глаза и головы;

воспаление внутри глаза, например увеит;

артериальная гипертензия и болезни сердца и сосудов.

Еще повышают давление анатомические особенности строения глаза, частые стрессы и чрезмерное напряжение зрения. У женщин риск растет после менопаузы из-за гормональных изменений, поэтому вопрос о том, как снизить глазное давление, нередко возникает именно в этом возрасте.

Есть профессии и занятия, при которых давление временно повышается. Это игра на духовых инструментах и тяжелая атлетика. Такое повышение обычно кратковременное, но людям с глаукомой или риском ее развития об этом нужно помнить.

Многие спрашивают о глазном давлении от телефона. Сам телефон давление не повышает. Но долгий взгляд в экран утомляет глаза, а усталость похожа на симптомы повышенного ВГД. Кроме того, когда вы подолгу читаете лежа с опущенной головой, давление может немного подниматься.

Артериальное давление и глазное дно: не путайте

Влияет ли артериальное давление на глазное? Это разные показатели, но связь между ними есть. Постоянно высокое артериальное давление повышает риск глаукомы и повреждает сосуды сетчатки. Слишком низкое давление тоже может ухудшать кровоснабжение зрительного нерва. Поэтому сообщайте офтальмологу о своих цифрах артериального давления.

В запросах встречается формулировка «давление глазного дна». Такого показателя нет. Глазное дно это задняя стенка глаза, которую врач осматривает при офтальмоскопии. Там он оценивает диск зрительного нерва, сосуды и сетчатку.

Когда врач говорит, что глазное дно в норме, это значит, что диск зрительного нерва имеет четкие границы и нормальный цвет, а сосуды выглядят обычно. При глаукоме на диске нерва появляется углубление, и оно со временем увеличивается.

Повышенное глазное давление: симптомы

Главная сложность в том, что высокое глазное давление чаще всего ничем не проявляет себя. Самая распространенная форма глаукомы развивается тихо, и человек замечает проблему, когда часть зрения уже потеряна. Поэтому ориентироваться только на самочувствие нельзя.

Симптомы повышенного глазного давления, если они есть, напоминают обычное переутомление. Вот признаки глазного давления, которые встречаются чаще:

ощущение распирания или давления в глазах;

тупая боль в глазу или в области надбровья;

головная боль;

туман перед глазами, снижение четкости;

радужные круги вокруг ламп и фонарей;

быстрая утомляемость глаз;

слезотечение и ощущение инородного тела;

сужение поля зрения по краям, которое долго остается незамеченным.

Иногда давление растет резко. Тогда появляются сильная боль, покраснение глаза, тошнота, резкое падение зрения. Это острый приступ, и о нем мы подробно расскажем в разделе о срочных случаях.

Ощущение, что давит на глаза, не всегда говорит о повышенном ВГД. Такое же чувство дают усталость, мигрень, воспаление пазух носа и сухость глаз. Отличить одно от другого может только врач, измерив давление.

Пониженное глазное давление

Слишком низкое ВГД встречается реже, но тоже требует внимания. Признаки такие: глаз краснеет и чешется, появляются боль, светобоязнь, зрение становится размытым и теряет четкость. Те же симптомы бывают при воспалении, поэтому без осмотра их не различить.

Пониженное глазное давление может возникать при следующих состояниях:

хирургическом вмешательстве на глазу;

механической травме глаза;

воспалении одной из оболочек глаза;

системных болезнях, которые затрагивают разные органы;

генетических изменениях структур глаза;

приеме некоторых лекарств.

Среди последствий называют гипотонию глаза, иридоциклит и отслоение сетчатки. Лечение зависит от причины: иногда хватает капель и таблеток, но в ряде случаев нужна операция. Алкоголь временно снижает давление, но способом лечения он не является и вредит организму.

Виды повышения давления: глазная гипертензия и глаукома

Не всякое повышение ВГД означает глаукому. Врачи различают несколько состояний:

глазная гипертензия: давление выше нормы, но зрительный нерв пока цел;

первичная открытоугольная глаукома: развивается медленно и незаметно;

закрытоугольная глаукома: может дать острый приступ с резкой болью;

вторичная глаукома: возникает после травмы, воспаления или из-за лекарств;

нормотензивная глаукома: нерв страдает даже при давлении в пределах нормы.

При глазной гипертензии лечение назначают не всегда. Врач наблюдает за вами и решает, когда начинать капли. Если нерв уже страдает, лечение необходимо.

При открытоугольной глаукоме потеря зрения идет годами, и повреждения необратимы. Закрытоугольная форма опаснее своей внезапностью: приступ может случиться за несколько часов. Поэтому людям с риском врач иногда советует профилактическое лечение.

Глаукома не излечивается полностью, но хорошо поддается контролю. Если давление удерживать в безопасных пределах, зрение можно сохранить на долгие годы. Именно поэтому важно не пропустить начало болезни.

Как измеряют глазное давление

Измерение глазного давления называют тонометрией глаза. Процедура безболезненная и занимает 1-2 минуты. Офтальмологи используют несколько методов:

бесконтактная тонометрия: на глаз направляют небольшую струю воздуха, прибор оценивает отклик роговицы;

аппланационная тонометрия по Гольдману: считается эталонной, после обезболивающих капель к роговице прикасаются специальным наконечником;

метод Маклакова: роговицы касаются небольшим грузиком после закапывания капель;

тонометрия по принципу отскока: легкий зонд касается роговицы, капли часто не нужны;

динамическая контурная тонометрия: учитывает особенности самой роговицы.

Результаты разных приборов могут немного отличаться. Поэтому нормы внутриглазного давления сравнивают только для одного и того же метода. Если вы наблюдаетесь у врача, измеряйте давление в одном и том же месте и, по возможности, в одно и то же время суток.

Перед измерением снимите контактные линзы и спросите врача, за сколько часов до осмотра это нужно сделать. Не пейте сразу много воды: быстрое выпивание большого объема может временно поднять показатели. Измерение внутриглазного давления проводят на обоих глазах, и врач при необходимости повторяет его в разное время суток.

Как проверить глазное давление в домашних условиях

Точно измерить глазное давление в домашних условиях без специального прибора нельзя. Попытки проверить его, надавливая пальцем на глазное яблоко, дают неточный результат и могут навредить. Не делайте этого.

Есть портативные приборы для домашнего измерения. Их применяют по назначению врача, обычно у людей с глаукомой, чтобы следить за колебаниями давления в течение суток. Покупать такой тонометр без рекомендации не стоит: нужно уметь им пользоваться, а цифры еще нужно правильно прочитать.

Если вы хотите проверить давление дома, придерживайтесь простого плана:

запишитесь на тонометрию к офтальмологу;

следите за симптомами и записывайте их;

регулярно измеряйте артериальное давление;

раз в год проходите полный осмотр, а после 40 лет делайте это особенно внимательно.

Как ставят диагноз: что проверит офтальмолог

Повышенное ВГД само по себе не диагноз. Чтобы понять, есть ли глаукома, врач назначает комплексный осмотр. Обычно он включает:

опрос о жалобах, лекарствах и болезнях в семье;

тонометрию глаза;

осмотр глазного дна и диска зрительного нерва;

оценку угла передней камеры глаза (гониоскопию);

проверку поля зрения (периметрию);

оптическую когерентную томографию (ОКТ) нерва и сетчатки;

измерение толщины роговицы (пахиметрию).

В медицинском центре «Новий Зір» вы можете пройти такое обследование: офтальмолог измерит внутриглазное давление, осмотрит глазное дно и скажет, нужно ли лечение или достаточно наблюдения.

Если давление повышено, врач объяснит, как часто приходить на контроль. Обычно сначала проводят повторные измерения, затем решают, что делать дальше. Приносите результаты прошлых осмотров: сравнение с предыдущими цифрами помогает увидеть динамику.

Глазное давление: лечение

Лечение глазного давления подбирают индивидуально. Его цель одна: удерживать ВГД в безопасных пределах и сохранить зрительный нерв. Терапия может включать несколько шагов:

капли, которые снижают давление;

лазерные процедуры, улучшающие отток жидкости из глаза;

хирургическое лечение, если капель и лазера недостаточно;

лечение сопутствующих болезней, таких как гипертония и диабет;

регулярный контроль у офтальмолога.

При глаукоме лечение обычно длится постоянно. Нельзя прекращать его, когда стало легче или давление пришло в норму: это значит, что терапия работает, а не что болезнь прошла. Какой метод выбрать, решает врач после обследования.

Капли от глазного давления

Капли от глазного давления остаются основным способом лечения. Их подбирает врач, и вот какие группы используют чаще всего:

аналоги простагландинов, которые улучшают отток жидкости;

бета-блокаторы, снижающие выработку жидкости;

ингибиторы карбоангидразы, которые тоже уменьшают выработку;

альфа-адреномиметики, действующие сразу двумя путями;

комбинированные капли, объединяющие 2 действующих вещества.

Самые эффективные капли от глазного давления это те, что подобраны под вас. Универсального препарата нет. Врач учитывает уровень давления, состояние нерва, болезни сердца и легких, другие лекарства и переносимость. Например, одним пациентам бета-блокаторы подходят, а при астме или медленном пульсе их применять нельзя.

Капли для снижения глазного давления нужно закапывать строго по схеме, в одно и то же время. Если вы пользуетесь каплями при глазном давлении, не пропускайте дозы и не заменяйте препарат аналогом без согласования. Если капли вызывают покраснение, жжение или сухость, сообщите врачу: часто достаточно сменить препарат.

Перед закапыванием вымойте руки, не касайтесь кончиком флакона глаза, подождите 5 минут между разными каплями.

Как снизить глазное давление дома

Снизить глазное давление дома только своими силами нельзя, но образ жизни может поддержать лечение. Вот что действительно полезно:

вовремя закапывать назначенные капли;

заниматься умеренной аэробной нагрузкой: ходьбой, плаванием, бегом трусцой, ездой на велосипеде;

делать перерывы при работе за компьютером каждые 30 минут;

спать с немного приподнятым изголовьем;

пить воду небольшими порциями в течение дня;

следить за артериальным давлением и уровнем сахара;

высыпаться и снижать уровень стресса.

Здоровое питание с рыбой, овощами и фруктами полезно для сосудов и глаз. Но снизить ВГД само по себе оно не заставит. Продукты с омега-3 и витаминами A, C и E поддерживают общее здоровье, а не заменяют лечение.

Если вы думаете, как снизить глазное давление без капель, честный ответ такой: при повышенном давлении без лечения не обойтись. Образ жизни помогает лишь дополнить терапию. Подробнее о том, как проходит лечение, вам расскажет офтальмолог.

Как снять глазное давление быстро?

Быстро снять глазное давление самостоятельно нельзя. Если оно резко подскочило и появились сильная боль, тошнота, покраснение глаза и падение зрения, это острый приступ. Вызывайте скорую помощь или срочно езжайте в клинику. Не принимайте случайные таблетки и не пейте много воды, пока вы не поговорили с врачом.

В клинике давление снижают каплями и препаратами внутрь, которые вводит врач. Чем быстрее вы обратитесь, тем выше шансы сохранить зрение.

Народные средства и «домашние» способы: что не работает

Многие ищут, как снизить глазное давление народными средствами, лечение глаукомы народными средствами, примочки для глаз или капли для глаз из народных рецептов. Врачи не рекомендуют ничего из этого. Травы, лук, алоэ и мед нестерильны, они могут вызвать ожог, аллергию или инфекцию. А главное, они не снижают ВГД, и вы теряете время.

О чем еще стоит знать:

массаж области лба и шеи помогает расслабиться, но на давление внутри глаза не влияет;

нажимать на глазное яблоко нельзя, это опасно;

примочки на глаза давление не снижают;

парацетамол от глазного давления не помогает: он обезболивает, но не снижает ВГД;

таблетки от глазного давления подбирает только врач, обычно при остром приступе.

Многие ищут, какую таблетку выпить от глазного давления. Ответ такой: самостоятельно ее выбирать нельзя. Некоторые препараты опасны для сердца, почек и других органов, поэтому их назначает врач с учетом ваших болезней.

Можно ли вылечить глаукому: что пишут на форумах?

В интернете можно встретить заголовки вроде «как я вылечил глаукому». Чаще всего за ними стоит один из трех вариантов: человек лечился каплями и добился нормального давления, у него была глазная гипертензия, а не глаукома, или он описывает неподтвержденный способ. Полностью вылечить глаукому нельзя, но ее можно держать под контролем.

Не бросайте капли, прочитав чью-то историю. Каждый случай уникален, а повреждение нерва необратимо. Если вы сомневаетесь в лечении, обсудите это с врачом.

Чего нельзя делать при повышенном глазном давлении

Некоторые привычки повышают давление или мешают лечению. Постарайтесь избегать следующего:

пропускать капли или бросать лечение, когда стало лучше;

заниматься йогой с положением головы ниже сердца и тяжелой атлетикой с задержкой дыхания;

пить за один раз большое количество воды или кофе;

использовать гормональные капли и мази без назначения врача;

пользоваться народными средствами вместо лекарств;

носить тугие воротнички и галстуки, которые сдавливают шею;

принимать алкоголь, чтобы «снизить давление».

Людям с глаукомой полезна умеренная аэробная нагрузка. Тяжелые упражнения и позы вниз головой временно повышают ВГД, поэтому их стоит обсудить с врачом.

Когда нужно срочно к врачу

Острый приступ глаукомы развивается внезапно и угрожает зрению. Вызывайте скорую или срочно обращайтесь в клинику, если:

в глазу появилась сильная боль, которая отдает в голову;

глаз покраснел, а зрение резко упало;

вы видите радужные круги вокруг огней;

появились тошнота и рвота вместе с болью в глазу;

зрачок стал широким и перестал реагировать на свет;

после травмы глаза или головы зрение ухудшилось.

Не ждите, что приступ пройдет сам. Каждый час без лечения повышает риск необратимой потери зрения. Если вы входите в группу риска, например, у вас глаукома у родственников, запишитесь на прием в медицинский центр «Новий Зір» и пройдите обследование заранее.

Профилактика: как поддерживать нормальное глазное давление

Предотвратить глаукому полностью нельзя, но можно вовремя заметить повышение и защитить зрение. Для этого:

проходите осмотр у офтальмолога и тонометрию раз в год после 40 лет;

если у родственников была глаукома, начните обследования раньше и проходите их чаще;

следите за хроническими болезнями и выполняйте все рекомендации врачей;

делайте перерывы при работе за компьютером и гимнастику для глаз;

не злоупотребляйте кофе, алкоголем и курением;

выбирайте режим сна и отдыха, при котором вы высыпаетесь;

справляйтесь со стрессом.

Если у вас повышенное давление, ходите на контрольные осмотры вовремя. Лучший способ сохранить зрение это регулярность.

Частые вопросы о глазном давлении

Какое глазное давление считается нормальным?

Для большинства взрослых нормальным считается 10-21 мм рт. ст. У детей оно обычно ниже, у пожилых иногда немного выше. Точное безопасное значение определяет врач после осмотра зрительного нерва.

Можно ли снизить глазное давление без капель?

При повышенном ВГД образ жизни может лишь помочь лечению. Умеренная нагрузка, сон, контроль артериального давления и перерывы в работе полезны, но заменить капли не могут. Решать, нужны ли они, должен офтальмолог.

Влияет ли артериальное давление на глазное?

Показатели разные, но связь есть. Постоянно высокое артериальное давление повышает риск глаукомы, а слишком низкое ухудшает кровоснабжение нерва. Контролируйте оба показателя и сообщайте врачу цифры.

Помогает ли парацетамол от глазного давления?

Нет. Парацетамол обезболивает, но ВГД не снижает. Если у вас болит глаз и есть подозрение на высокое давление, не лечите это таблетками для головной боли, а обратитесь к врачу.

Как часто нужно измерять глазное давление?

Здоровым людям до 40 лет достаточно профилактического осмотра раз в 2-3 года. После 40 лет, при глаукоме у родственников, диабете и высокой близорукости осматриваться стоит раз в год. Если у вас уже есть диагноз, график определяет врач.

Можно ли заниматься спортом при высоком глазном давлении?

Да, умеренная аэробная нагрузка полезна: ходьба, плавание, езда на велосипеде, бег трусцой. Тяжелую атлетику и упражнения с головой вниз лучше обсуждать с врачом, потому что они могут временно повышать давление.

Правда ли, что кофе и вода повышают глазное давление?

Большая порция кофе или воды, выпитая за один раз, может ненадолго поднять ВГД. Поэтому людям с риском глаукомы лучше пить небольшими порциями в течение дня, а крепкий кофе ограничить.

Передается ли высокое глазное давление по наследству?

Предрасположенность к повышенному ВГД и глаукоме часто наследуется. Если глаукома была у родителей, братьев или сестер, вам стоит проверяться раньше и чаще, чем остальным.

Научные источники: